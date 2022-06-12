День росії в окупованому Бердянську відзначили трьома вибухами

08:42 12 червня Київ, Україна

 

Сьогодні, 12 червня, окупанти відзначають день росії, тому в Україні готові до різних "прояв радісного настрою ворогів". І ось, рано-вранці в окупованому росією Бердянську Запорізької області прогриміли кілька вибухів. Про це повідомляє видання РІА-Мелітополь.

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За попередньою інформацією, один із вибух стався на електричній підстанції.

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"Три вибухи та півміста без світла. Святкування дна росії почалося", - наголошується в повідомленні.

Раніше Генштаб повідомляв, що на Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках окупанти намагаються розпочати наступ для захоплення усієї Запорізької області.

 