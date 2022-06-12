День росії в окупованому Бердянську відзначили трьома вибухами

Сьогодні, 12 червня, окупанти відзначають день росії, тому в Україні готові до різних "прояв радісного настрою ворогів". І ось, рано-вранці в окупованому росією Бердянську Запорізької області прогриміли кілька вибухів. Про це повідомляє видання РІА-Мелітополь.