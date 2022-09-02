Справу щодо російського пропагандиста Антона Кузнєцова-Красовського передали до суду

В Україні завершили досудове розслідування стосовно директора російського пропагандистського телеканалу RT Антона Кузнєцова-Красовського, обвинувальний акт було передано до суду.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Чоловік неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.
Зокрема, Кузнєцов-Красовський регулярно негативно висловлювався про українців як націю та про існування України як самостійної та суверенної держави у YouTube та Telegram-каналах.
Він закликав російську владу до фізичного знищення українців: “Хлопці, ну очевидно, що треба взяти себе в руки. Зібратися, перестати думати про "братів". Вони не брати нам. Я там виріс, зі знанням справи говорю: мочіть! Давайте! Досить!”
Також пропагандист створював "авторські" антиукраїнські відеозаписи на кшталт "С*ка, цієї країни не повинно бути!" та переконував глядачів у доцільності проведення так званої "спеціальної військової операції" на території України, зазначили в СБУ.
Досудове розслідування завершено в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 442 Кримінального кодексу України – "Геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їхнього поширення або поширення таких матеріалів".
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Чоловік неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу.
Зокрема, Кузнєцов-Красовський регулярно негативно висловлювався про українців як націю та про існування України як самостійної та суверенної держави у YouTube та Telegram-каналах.
Він закликав російську владу до фізичного знищення українців: “Хлопці, ну очевидно, що треба взяти себе в руки. Зібратися, перестати думати про "братів". Вони не брати нам. Я там виріс, зі знанням справи говорю: мочіть! Давайте! Досить!”
Також пропагандист створював "авторські" антиукраїнські відеозаписи на кшталт "С*ка, цієї країни не повинно бути!" та переконував глядачів у доцільності проведення так званої "спеціальної військової операції" на території України, зазначили в СБУ.
Досудове розслідування завершено в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 442 Кримінального кодексу України – "Геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їхнього поширення або поширення таких матеріалів".
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