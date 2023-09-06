Справа про відмивання понад 500 млн грн: у колишнього нардепа-регіонала проводять обшуки

12:29 09 серпня Київ, Україна





Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Обшуки відбуваються за місцями проживання та роботи екснардепа. Служба безпеки України (СБУ) спільно із Державним бюро розслідуванням (ДБР) проводять обшуки у колишнього нардепа-регіонала у справі про відмивання понад 500 млн грн. Йдеться про ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів.Про це повідомили у пресслужбі СБУ. Обшуки відбуваються за місцями проживання та роботи екснардепа.

"Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Також перевіряють інформацію щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років на суму понад 63 млн гривень.



Слідчі дії відбуваються у приміщеннях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити угоди щодо легалізації «неофіційних» доходів.



У рамках кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів))

Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.