Справа Лариси Гольник: апеляційний суд визнав ексзаступника мера Полтави винним у спробі підкупу судді

12:37 26 січень Київ, Україна

Апеляційний суд Харкова скасував виправдувальний вирок ексзаступнику міського голови Полтави Дмитру Трихні, який пропонував хабар судді Жовтневого райсуду Ларисі Гольник.



Про це повідомила Харківська правозахисна група (ХПГ).



Судді призначили Трихні покарання – чотири роки позбавлення волі без конфіскації майна з випробувальним терміном на два роки, визнавши його винним у пропозиції у 2015 році незаконної грошової винагороди Ларисі Гольник за закриття корупційної справи колишнього мера Полтави Олександра Мамая.



Йдеться про події 2014 року, коли тодішній голова Жовтневого райсуду Полтави Олександр Струков передав Гольник справу про нібито адміністративне правопорушення за ст. 172-7 КУпАП Мамая. Останнього звинуватили в тому, що він приховував конфлікт інтересів за рішенням міськради про поділ землі: вигодонабувачем була його падчерка. Як пишуть місцеві ЗМІ, у травні 2013 року він на сесії Полтавської міськради проголосував за дозвіл на розміщення кіосків у провулку Латишева для своєї доньки Ірини Климко.



На Гольник намагалися тиснути: Мамай та його адвокат звинувачували суддю у нібито упередженому відношенні, ексмер Полтави постійно не з'являвся на слуханнях.



Згодом до судді прийшов Трихна – тоді покровитель та друг Мамая. Він сказав, що останній з'явиться до суду, якщо Гольник припинить провадження, і запропонував жінці зустрітися з посадовцем, щоб обговорити умови.



Гольник розцінила це як завуальовану пропозицію хабаря та звернулася до відділу поліції, який працює над корупцією. За фактом передбачуваного правопорушення правоохоронці відкрили кримінальне провадження та організували приховану відеозйомку наступних зустрічей судді з посадовцем.



Протягом січня 2015 року було кілька телефонних дзвінків Гольник від Трихни та шість зустрічей у суді, на одній з яких був і Мамай. Під час розмов згадувалися суми грошей – до 5 тисяч доларів як "компенсація" за припинення справи або за згоду на усунення судді від справи.



Після останньої зустрічі Мамай публічно заявив, що Гольник вимагала гроші за припинення справи. Провадження, розпочате за цим обвинуваченням, було припинено через відсутність складу злочину, але це стало приводом для усунення Гольник від розгляду справи Мамая.



У червні 2015 року Трихну звинуватили у спробі підкупу посадової особи, у листопаді – у втручання у роботу судді. Спочатку справу розглядав Жовтневий райсуд, потім Київський райсуд Полтави. Гольник мала статус потерпілої, маючи зафіксовані на відео докази пропозиції хабаря.

У вересні 2018 року судді виправдали Трихну за обома пунктами, визнавши відеозапис зустрічей неприпустимим основним доказом нібито з процесуальних підстав. Також суд стверджував, що співпраця Гольник у негласній слідчій діяльності була "сумнівною поведінкою", яка не підлягала захисту.



Прокурор у справі Сергій Мандич та сама Гольник подали апеляційну скаргу на ухвалу. Під час судових дебатів Мандич наголосив, що саме через такі корупційні дії у суспільстві існує повсюдна недовіра як до правоохоронних органів, так і до судової влади.



Апеляційний суд Харкова частково задовольнив зазначену скаргу, визнавши Трихну винним у пропозиції хабаря та засудивши з випробувальним терміном. Звинувачення у втручанні в роботу Гольник для отримання протиправного рішення не підтримали. Колегія визнала, що у Кримінальному кодексі України визначення поняття "незаконне рішення" не є чітким, а звинувачення не надало доказів цього злочину.



Водночас суд визнав відеозапис як дійсний доказ і заявив, що Гольник діяла цілком законно як викривальниця корупції.



На переконання ХПГ, ця перемога в суді є частковою та запізнілою, але дуже важлива, оскільки досі "сама суддя Гольник зазнала переслідувань за те, що дала сигнал про корупцію на найвищому рівні".



Також правозахисники вказали на низку серйозних питань, що залишилися. Наприклад, коли Мамай відповість за свої дії, чому суддя – викривальниця корупції, яка діяла сумлінно та відповідно до своєї присяги, зазнавала утисків та переслідувань тощо.



Нагадаємо, що Лариса Гольник та її чоловік Ігор Гавриленко стали жертвами нападу у листопаді 2017 у Полтаві. На місці події поліція вилучила велосипеди, на яких пересувалися нападники, та відкрила провадження за статтею "хуліганство із застосуванням зброї або іншого предмета, пристосованого для завдання тілесних ушкоджень".



Тиск на суддю почався після невдалої спроби мера Полтави дати хабаря. Тоді з'явилися шість кримінальних проваджень, шість адміністративних та цивільних справ навколо неї, її чоловіка та за участю юриста Олександра Ковжоги – колишнього адвоката Мамая, який судився з Гольник про захист репутації.



Колишній голова Полтави скаржився на Гольник до Вищої ради правосуддя, проте вона не підтримала скарги. Ексмер звинуватив суддю у сумісництві та політичній заангажованості через її участь у громадських заходах.



У вересні 2017 року Національне агентство із запобігання корупції винесло припис главі ВРП Ігорю Бенедисюку щодо голови Жовтневого райсуду Полтави Олександра Струкова за тиск на Гольник. Сама суддя просила надати їй правового захисту.