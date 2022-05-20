Декан одного з харківських вишів викритий на отриманні хабаря

Правоохоронці затримали декана одного з харківських вишів, який вимагав хабар у розмірі 15 тис. доларів за сприяння у вступі до аспірантури.
Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Першу частину неправомірної вигоди - 3500 доларів США декан факультету отримав 29 липня.
При отриманні 16 серпня ще 4000 доларів США його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.
Зараз тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.
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