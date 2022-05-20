Декан одного з харківських вишів викритий на отриманні хабаря

16:11 16 серпня Київ, Україна

Правоохоронці затримали декана одного з харківських вишів, який вимагав хабар у розмірі 15 тис. доларів за сприяння у вступі до аспірантури.

Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"За даними слідства, декан вимагав у громадянина 15 тисяч доларів США за сприяння у вступі до аспірантури одного з Національних наукових центрів. При цьому суму неправомірної вигоди необхідно було розділити: 7500 доларів надати в найкоротші терміни перед вступом, а решту - безпосередньо перед захистом дисертації", - йдеться в повідомленні.

Першу частину неправомірної вигоди - 3500 доларів США декан факультету отримав 29 липня.



При отриманні 16 серпня ще 4000 доларів США його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.



Зараз тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з посади.