Нинішні та колишні заст. директора організували корупційну схему - порт "Південний" втратив 47 млн грн

Співробітниками НАБУ в Одеській області затримано посадовців, які підозрюються в розробці і впровадженні корупційної схеми, в результаті використання якої порт "Південний" переплатив понад 47 млн грн.
Про це повідомили в НАБУ.
Йдеться про одного із заступників директора, ексзаступника директора, семи колишніх директорів і двох співробітниць комерційних компаній. Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (розтрата) КК України. Посадових осіб державного підприємства затримали.
За даними слідства, один з чинних керівників порту "Південний" разом з ексзаступником директора держпідприємства і керівником приватної компанії протягом 2017-2018 років організували схему, по якій порт незаконно переплатив 47,5 млн грн при закупівлі товарів.
Чиновники діяли в змові і залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб. Це дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі - від формування потреби і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, щоб забезпечити перемогу в торгах підконтрольним компаніям. Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів. Слідство велося з 2017 року.
Про це повідомили в НАБУ.
Йдеться про одного із заступників директора, ексзаступника директора, семи колишніх директорів і двох співробітниць комерційних компаній. Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (розтрата) КК України. Посадових осіб державного підприємства затримали.
За даними слідства, один з чинних керівників порту "Південний" разом з ексзаступником директора держпідприємства і керівником приватної компанії протягом 2017-2018 років організували схему, по якій порт незаконно переплатив 47,5 млн грн при закупівлі товарів.
Чиновники діяли в змові і залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб. Це дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі - від формування потреби і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, щоб забезпечити перемогу в торгах підконтрольним компаніям. Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів. Слідство велося з 2017 року.
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