Бешкетували і бігали голими - з поїзда зняли двох пасажирок

11:42 19 жовтня Київ, Україна

Поїзд "Львів-Київ" здійснив вимушену зупинку через неприпустиму поведінку двох пасажирів. Дві дівчини 17 і 19 років розпивали спиртні напої, курили і бігали голими по вагону.



Інцидент стався близько третьої години ночі 19 жовтня, в ситуацію довелося втрутитися співробітникам поліції.

"Юні пасажирки були п'яні, голосно слухали музику, кричали і бігали голі по вагону, а також курили, де хотіли", - повідомив один з провідників поїзда.

За словами начальника поїзда, дівчата настільки дико себе вели, що провіднику довелося перевести пасажирів з сусіднього купе в інший вагон. Коли зауваження не допомогли, начальник поїзда вирішив, що порушниць необхідно висадити.



Дівчата самі виходити не захотіли, але після того, як прибули поліціянти, звільнили вагон на станції "Шепетівка". Бешкетниць доставили в місцеве відділення поліції. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за статтею Хуліганство.





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