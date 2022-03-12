Бешкетували і бігали голими - з поїзда зняли двох пасажирок

Поїзд "Львів-Київ" здійснив вимушену зупинку через неприпустиму поведінку двох пасажирів. Дві дівчини 17 і 19 років розпивали спиртні напої, курили і бігали голими по вагону.
Інцидент стався близько третьої години ночі 19 жовтня, в ситуацію довелося втрутитися співробітникам поліції.
За словами начальника поїзда, дівчата настільки дико себе вели, що провіднику довелося перевести пасажирів з сусіднього купе в інший вагон. Коли зауваження не допомогли, начальник поїзда вирішив, що порушниць необхідно висадити.
Дівчата самі виходити не захотіли, але після того, як прибули поліціянти, звільнили вагон на станції "Шепетівка". Бешкетниць доставили в місцеве відділення поліції. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за статтею Хуліганство.
Дівчата самі виходити не захотіли, але після того, як прибули поліціянти, звільнили вагон на станції "Шепетівка". Бешкетниць доставили в місцеве відділення поліції. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за статтею Хуліганство.
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