Дарницький район Києва поглинув смог торф’яників

11:25 21 вересень Київ, Україна

Як повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС України в Києві, в Дарницькому районі спалахнула пожежа на звалищі.

"20 вересня о 12:45 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства, за адресою вул. Ревуцького, 41, що в Дарницькому районі столиці. До місця виклику негайно було направлено рятувальне відділення 24 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця події пожежниками було встановлено, що горить звалище на площі 500 м.кв. Негайно було прокладено магістральну лінію та представлені два стволи на гасіння загоряння. Також залучені поливомийні машини і працівниками "Київводоканалу" представлений ствол на гасіння", - розповіли рятувальники.



Вранці 21 вересня запах гару, розповідає киянка Оксана, тільки посилився. "Почала збирати дитину до школи, дочка зайшлася кашлем, страшно було виходити. Ще й туман. Втім, туман приходить, а запах горілого й серпанок зберігаються", - говорить жінка.



У Дарницькій районній адміністрації повідомили що, в цей час триває гасіння осередків пожежі, розташованих за Бортницькою станцією аерації. Там спалахнули торфовища.