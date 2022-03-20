Данія: вандали розфарбували великого Кобзаря в кольори російського триколору

10:44 22 червня Київ, Україна

У Копенгагені напередодні футбольного матчу Данія-Росія стався акт вандалізму, невідомі розмалювали пам'ятник Тарасу Шевченку в кольори російського триколору.

Про це повідомило Посольство України в Данії ввечері в понеділок, 21 червня.

"Ймовірно, в ніч напередодні футбольного матчу Данія - Росія був осквернений пам'ятник українському генію - Тарасу Григоровичу Шевченку в Копенгагені. Великий Кобзар був розфарбований в російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.

У посольстві засудили цей акт вандалізму, назвавши його провокацією проти України.

"Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Ніякої "громадянської" війни в Україні немає, а є тільки злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного українця в будь-якому куточку світу", - підкреслили українські дипломати.

Вони звернулися до правоохоронних органів Данії з проханням почати негайне розслідування і покарати винних.