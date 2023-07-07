ЦНС повідомляє про різке зростання пропаганди росії в Херсонській області

08:45 07 липня Київ, Україна

У тимчасово окупованій частині Херсонської області спостерігається різке зростання поширення російської пропаганди, повідомляє Центр національного опору.

"Керівництво росії активно збільшує обсяг пропагандистських матеріалів, націлених на місцеве населення тимчасово окупованих територій Херсонської області. Головна мета противника полягає у тому, щоб посилити підтримку населення до окупаційної влади", - йдеться у повідомленні.

Пропагандистські матеріали розміщуються як у друкованих виданнях, так і в підконтрольних окупантам спільнотах месенджерів.



Серед основних тез, які активно поширюються російськими пропагандистами, такі:

"Керівництво росії сприяє підвищенню рівня життя мешканців регіону."

"Економічний форум у Санкт-Петербурзі демонструє сильні сторони Херсонської області та сприятиме її тісній інтеграції з російською федерацією."

"Російські виші з радістю приймуть абітурієнтів із Херсонської області."

"Україна відмовляється від свого історичного минулого і нехтує спадщиною своїх предків."

Таким чином, за даними ЦНС, пропагандисти націлені на збільшення свого впливу на молодь, залучення її до кремлівських проєктів та стимулювання вступу до російських вишів.