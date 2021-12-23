"Диво-препарати": у Кіровограді поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення

12:31 15 квітень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів викрили діяльність злочинної групи, яка під виглядом таблеток для схуднення збувала психотропні речовини.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.



Під час обшуків, які проводилися одночасно за шести адресами в Кіровограді, правоохоронці виявили та вилучили кілька тисяч банок і блістерів з десятками різних найменувань медичних препаратів, чеки про грошові перекази, записні книжки з даними клієнтів, оргтехніку, пластикові платіжні картки, готівкові кошти, отримані від продажу психотропів.



Повідомляється, що "бізнесом" займалися п'ять громадян. За матеріалами слідства, продавці наркотиків знаходили осіб, готових придбати дуже ефективний препарат, нібито здатний допомогти їм стати стрункішими, і відсилали клієнтам таблетки після отримання передплати.

"Виявлені в ході обшуків медичні препарати в Україні віднесені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та заборонені для немедичного вживання", - уточнюють в поліції.

Триває розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 КК (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів).



"Драг-дилерам" загрожує позбавлення волі на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.