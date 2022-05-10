Дивом вижив. У ДТП на Хмельниччині загинуло троє пасажирів, один виявився повністю цілим

09:57 08 грудня Київ, Україна

Рятувальники насилу змогли дістати тіла трьох загиблих в наслідок ДТП осіб. Четвертий пасажир вижив і після огляду медиків самостійно вирушив додому.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Як з'ясувалося, на момент ДТП в салоні автомобіля Volkswagen Passat В5 знаходилися четверо громадян. На місці події рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували з понівеченого автомобіля трьох загиблих: 46-річного водія і двох пасажирок 50 і 55 років, ще один 47-річний пасажир, після огляду медиками, від госпіталізації відмовився. Далі, щоб запобігти ймовірному загорянню, співробітники ДСНС відімкнули акумуляторну батарею автомобіля від живлення.



Зараз причини та обставини події з'ясовують правоохоронці.