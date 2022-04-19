Дивом залишився живим: чоловік випав з восьмого поверху і впав на сусідську антену

16:12 20 липня Київ, Україна

Під час розпиття спиртних напоїв і сварки зі співмешканкою, чоловік випав з вікна восьмого поверху і впав на сусідську антену, що знаходиться поверхом нижче. Подія трапилася в ніч з 19 на 20 липня в Чернівцях.



Про це повідомляє пресслужба МВС.



У відомстві заявили, жінка повідомила, що на її антені на сьомому поверсі сидить незнайомець.



Прибувши на місце, інспектори патрульної поліції допомогли жителю безпечно перелізти в квартиру.



За словами чоловіка, він випивав, а потім під час конфлікту зі співмешканкою випав з вікна. На щастя, приземлився на антену сусідки.



Все обійшлося без трагічних наслідків. Чоловік перебуває під наглядом медиків.