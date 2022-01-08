Дива не сталося: в Карпатах знайшли тіло туриста, який зник ще в лютому

07:38 28 квітень Київ, Україна

У Карпатах, біля підніжжя гори Жид - Магура, було знайдено тіло туриста з Києва, який заблукав ще 13 лютого.

Про це повідомляє ДСНС Закарпатської області.

"На жаль, дива, на яке всі так сподівалися, не сталося... 27 квітня о 16:00 гірські рятувальники знайшли тіло туриста-киянина, який заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого. Тоді 40-річний чоловік разом з товаришем вийшли в гори, щоб покататися на лижах, але в умовах поганої видимості друзі заблукали. Намагаючись знайти дорогу, вони втратили в темряві один одного... На наступний день після обіду рятувальники знайшли першого туриста. Пошукові роботи другого тривали 21 день, до 5 березня", - сказано в повідомленні.

Тепер же, коли зійшов сніг, рятувальники відновили пошуки, і сьогодні загиблого знайшли в ущелині біля струмка, біля підніжжя гори Жид-Магура.