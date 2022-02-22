Чубаров розповів про те, як йде судовий процес

На анексованій території Криму окупаційна влада відправляє за ґрати всіх, хто виступає проти політики Росії.
Особливо гостро це стосується кримських татар. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров каже про постійні гоніння з боку проросійської влади. Йому загрожують 9 роками позбавлення волі в колонії. Чубарова звинувачують в організації масових заворушень у 2014 році, коли він виступав за цілісність України. Главі Меджлісу призначили адвоката.
"Таке враження, що ми були організаторами і учасниками цілих військових баталій. А мова йде про мітинг на захист територіальної цілісності Української держави. Ну, це говорить лише про те, що вони будуть намагатися переслідувати всіх тих, хто виступає проти російської агресії", - прокоментував ситуацію сам Чубаров.
Про те, наскільки "справедливі" російські "суди" і як поводяться з політв'язнями - кримськими татарами, свідчить стан Сервета Газиєва. Він проходить обвинуваченим у справі «Хізб ут-Тахрір».
Прибуваючи в колонії РФ, у Газиєва загострилися хронічні захворювання нирок і серця. При цьому стан "підсудного" настільки критичний, що на останніх 5-и засіданнях суду йому доводилося викликати швидку, а лікарі говорили про строгий постільний режим для хворого. Сьогодні, через стан здоров'я, Газиєв вже не може бути присутнім на засіданнях суду у власній справі, що є порушенням його громадянських прав. Втім, ні стан здоров'я, ні порушення прав Газиєва не турбують проросійський "суд", який продовжує справу політв'язня без його участі.
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