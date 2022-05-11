Щоб не повертати борг, жінка найняла для вбивства колишнього чоловіка кілера

11:50 07 серпня Київ, Україна

Мешканка Волині організувала замовне вбивство колишнього чоловіка, якому була винна велику суму грошей. Поліція втрутилася в цей процес і організувала інсценування вбивства чоловіка.



Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.



У повідомленні зазначається: "Щоб врятувати життя чоловікові та запобігти його вбивству, оперативники і слідчі провели поліційну спецоперацію вчора, 6 серпня. Тому поліціянти інсценували скоєння злочину і організували зустріч замовника з "потенційним кілером".



Під час обумовленої зустрічі, поблизу одного з сіл Володимир-Волинського району, зловмисниця отримала підтверджувальні докази "ліквідації" колишнього чоловіка. Жінку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України".



"Затриманій вже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчиненого на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура", - резюмували в Нацполіції.