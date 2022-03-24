Надзвичайна ситуація у Львові і затримка залізничних перевезень в його напрямку

10:29 26 червня Київ, Україна

Погодні умови, які вчора в другій половині дня паралізували весь Львів, стали причиною тимчасової зупинки деяких рейсів "Укрзалізниці".





За даними компанії, з затримкою вирушили поїзди:



- №22 Трускавець - Харків (затримка склала 1:00)



- №3 Ужгород - Запоріжжя (затримка склала 28 хвилин)



- №232 Івано-Франківськ - Генічеськ (затримка склала 52 хвилини)



- № 110 Львів - Херсон (затримка склала 7 хвилин)



- № 749 Київ - Івано-Франківськ (затримка склала 1 годину 40 хвилин).



Також швидкісний поїзд "Інтерсіті" Київ-Львів №743 затримується більш ніж на годину. Згідно з повідомленнями машиніста, відсутня напруга в контактному центрі.



Крім того, "Прикарпатський експрес" змінив маршрут навколо Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".- №22 Трускавець - Харків (затримка склала 1:00)- №3 Ужгород - Запоріжжя (затримка склала 28 хвилин)- №232 Івано-Франківськ - Генічеськ (затримка склала 52 хвилини)- № 110 Львів - Херсон (затримка склала 7 хвилин)- № 749 Київ - Івано-Франківськ (затримка склала 1 годину 40 хвилин).Також швидкісний поїзд "Інтерсіті" Київ-Львів №743 затримується більш ніж на годину. Згідно з повідомленнями машиніста, відсутня напруга в контактному центрі.Крім того, "Прикарпатський експрес" змінив маршрут навколо Львова на Підзамче - Підбірці - Дубляни замість Підзамче - Дубляни.

У Львові оголошено надзвичайну ситуацію місцевого значення. За інформацією мера Львова Андрія Садового, в п'ятницю в місті випало 30% від місячної норми опадів. Повалені 200 дерев, пошкоджено дахи понад 50 будівель.