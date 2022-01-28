Чопський прикордонний загін затримав на кордоні зі Словаччиною громадянина РФ

За інформацією Держприкордонслужби від 12 вересня, бійцями Чопського прикордонного загону на Закарпатті був затриманий російський громадянин. Затримання відбулося в момент спроби нелегального перетину кордону України в бік Словаччини. Прикордонникам довелося використовувати при затриманні службову собаку. Порушник намагався чинити опір.

Зазначено, що невідомого виявили в лісі вчора близько полудня, поблизу населеного пункту Княгиня Великоберезнянського району. У той момент, коли чоловіка помітив прикордонний загін, він як раз намагався подолати загороджувальний паркан.

"Побачивши військовослужбовців, чоловік кинувся навтіки. Його зупинили за кілька сот метрів від державного кордону за допомогою службового собаки. Він намагався чинити опір, але був затриманий. При собі утікач мав паспорт громадянина Росії та розповів, що мав намір дістатися до Великобританії в пошуках кращих умов життя", - йдеться в повідомленні.

Росіянина доставили до прикордонного підрозділу. Його притягнуть до адміністративної відповідальності за статтями про незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби (ч.1 ст.204-1, ст.).

Раніше в Харківській області прикордонники затримали росіянок з партією медобладнання. Вони сховали прилади в обшивці автомобіля, а також в об'ємні куртки та виглядали неприродно огрядними.

Українець намагався провезти через кордон 22 кіло срібла.