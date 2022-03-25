Кількість жертв землетрусу в турецькому Ізмірі збільшилася

11:51 31 жовтня Київ, Україна

Про наслідки землетрусу, що стався вчора, повідомляє Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих (AFAD). В результаті підземних поштовхів на західному узбережжі Туреччини загинуло 20 осіб, близько 800 осіб були травмовані.

"В цілому 763 людини отримали поранення: 702 людини в Ізмірі, п'ять в Манісі, дві в Баликесирі і 54 в Айдині. В районі стихійного лиха працюють 3204 рятувальники, 20 пошукових собак і 450 автомобілів", - йдеться в тексті.

Відзначається, що завершені пошуково-рятувальні роботи в 4 з 17 зруйнованих будівель Ізміру.

Агентство також представило дані про 211 афтершоків, 23 з яких мали магнітуду понад 4.

Нагадаємо, землетрус стався вдень в п'ятницю, 30 жовтня, і тривав 15 секунд. Його епіцентр знаходився в Егейському морі. Також підземні поштовхи відчувалися в Стамбулі, Чанаккале, Денізлі та Бурсі.

Землетрус викликав невелике цунамі, затоплені прибережні вулиці в Сеферіхісарі. Руйнування також зафіксовані на грецькому острові Самос, де дві людини загинули і 20 отримали поранення.