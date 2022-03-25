Кількість жертв землетрусу в турецькому Ізмірі збільшилася

Про наслідки землетрусу, що стався вчора, повідомляє Агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих (AFAD). В результаті підземних поштовхів на західному узбережжі Туреччини загинуло 20 осіб, близько 800 осіб були травмовані.
Відзначається, що завершені пошуково-рятувальні роботи в 4 з 17 зруйнованих будівель Ізміру.
Агентство також представило дані про 211 афтершоків, 23 з яких мали магнітуду понад 4.
Нагадаємо, землетрус стався вдень в п'ятницю, 30 жовтня, і тривав 15 секунд. Його епіцентр знаходився в Егейському морі. Також підземні поштовхи відчувалися в Стамбулі, Чанаккале, Денізлі та Бурсі.
Землетрус викликав невелике цунамі, затоплені прибережні вулиці в Сеферіхісарі. Руйнування також зафіксовані на грецькому острові Самос, де дві людини загинули і 20 отримали поранення.
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