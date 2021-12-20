Кількість жертв вибуху в Новій Одесі збільшилась

12:16 28 листопад Київ, Україна

У Новій Одесі продовжуються рятувальні роботи на місці зруйнованого внаслідок вибуху будинку. Рятувальники не втрачають надії та ведуть розбір завалів. Сьогодні вночі вдалося виявити тіло ще одного загиблого. До цього вчора вдень витягли тіло загиблої жінки, а також у лікарні помер чоловік, який був евакуйований. Ще трьох постраждалих було госпіталізовано з незначними травмами.



Робота з розбору зруйнованих квартир не припиняється ні на хвилину. Для пошуку людей, які ще можуть перебувати під завалами, залучено кінологів із їхніми навченими собаками.



На місці руйнування працюють 211 надзвичайників та 44 одиниці спецтехніки. Для забезпечення обігріву, харчування та відпочинку рятувальників розгорнуто намети ДСНС та Червоного Хреста. Захист будинку від мародерів та збереження порядку забезпечує Нацполіція.



Нагадаємо, що вибух у п'ятиповерховому будинку у Новій Одесі стався вчора, 27 листопада. Вибухом повністю зруйновано чотири кутові квартири.



За фактом події порушено кримінальну справу. Розслідується порушення правил пожежної чи техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей.