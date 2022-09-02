Кількість жертв ракетного удару росіян по Харкову зросла до 21

19:05 19 серпня Київ, Україна

У Харкові до 21 зросла кількість жертв ракетного удару по житловому будинку та гуртожитку 17 та 18 серпня, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“У будинку у Салтівському районі вже 16 загиблих. Рятувальники дістали тіло 50-річної жінки. Останнім знайдено тіло, ймовірно, чоловіка, це встановлюється. У Слобідському районі пошуково-рятувальні роботи завершились. Остаточна цифра – п'ять загиблих”, – розповів Чубенко.

Нагадаємо, що ввечері 17 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова, де проживало понад 30 осіб, зокрема, пенсіонери та діти. Внаслідок цього будівля була повністю зруйнована, спалахнула пожежа.



18 серпня вранці росіяни знову вдарили ракетами по місту, двоє людей загинули, 18 отримали поранення. Одна з ракет влучила у чотириповерхову будівлю гуртожитку. Внаслідок цього загинув 11-річний хлопчик.



Мер Харкова Ігор Терехов 19 серпня оголосив жалобу за жертвами чергового теракту рф.