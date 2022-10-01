Число жертв обстрілу гуманітарної колони побільшало. У Запоріжжі траур
07:34 01 жовтня Київ, Україна
Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по гуманітарній колоні в Запоріжжі 30 вересня зросла до 30. Зросла і кількість поранених - 88. Про це повідомив керівник Нацполіції України Ігор Клименко.
"30 загиблих та 88 поранених внаслідок чергового військового злочину Росії у Запоріжжі. Серед померлих двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення отримала також 3-річна дівчинка, повідомляє Клименко.
Серед загиблих та поранених є поліцейські.
Є втрати і серед поліцейських. Загинув 36-річний співробітник місцевого управління стратегічних розслідувань. Ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, четверо з них – у тяжкому стані. Діти були на службі, забезпечували правопорядок. Разом з міністром Денисом Монастирським відвідали поранених співробітників поліції у лікарні та подякували їм за службу", - йдеться у повідомленні.
На місці трагедії продовжують роботу близько 80 спеціалістів.
"Слідчі та криміналісти поліції допомагають колегам із СБУ збирати докази. Очолює поліцейське документування начальник управління з організації розслідування злочинів, скоєних під час військових конфліктів Головного слідчого управління Національної поліції України", - додав Клименко.
У Запоріжжі 1 жовтня оголошено траурним днем.
Нагадаємо, російські війська вранці 30 вересня вдарили ракетами по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоби забрати своїх родичів або відвезти допомогу.
Вранці було відомо про 23 загиблих та 28 поранених мирних жителів Запоріжжя.
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