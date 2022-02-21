Кількість загиблих у результаті шторму в Бразилії зросла до 152 людей

Кількість загиблих внаслідок злив, що викликали раптові повені та зсуви в бразильському місті Петрополіс, зросла до 152 людей.
Про це повідомила місцева влада.
Поліція повідомила, що 165 людей залишаються безвісти зниклими після шторму, що стався у вівторок. За словами влади, малоймовірно, що під уламками знайдуть когось ще живим.
За словами поліції, кількість зниклих безвісти зменшується в міру того, як впізнають все більше тіл, а сім'ям вдається знайти живих і здорових родичів, які, як вони побоювалися, загубилися в хаосі після урагану.
На цей момент упізнано 124 тіла, у тому числі 28 дітей.
Вівторок став останнім із серії смертоносних штормів, що обрушилися на Бразилію, які, на думку експертів, посилюються зміною клімату.
За останні три місяці більше 200 людей загинули внаслідок сильних злив, переважно в південно-східному штаті Сан-Паулу та північно-східному штаті Баія, а також у Петрополісі.
Останній шторм перетворив вулиці Петрополіса на бурхливі річки, які змили дерева, автомобілі та автобуси, а також викликали смертельні зсуви у бідних кварталах на схилах пагорбів, що оточують місто з населенням 300 000 людей.
Петрополіс знаходиться приблизно за 60 км на північ від Ріо-де-Жанейро.
На цей момент місто відновило понад 300 автомобілів, змитих повінню, які були «розкидані містом, перекриваючи вулиці та тротуари або були змиті у річки», повідомили в мерії.
Про це повідомила місцева влада.
Поліція повідомила, що 165 людей залишаються безвісти зниклими після шторму, що стався у вівторок. За словами влади, малоймовірно, що під уламками знайдуть когось ще живим.
За словами поліції, кількість зниклих безвісти зменшується в міру того, як впізнають все більше тіл, а сім'ям вдається знайти живих і здорових родичів, які, як вони побоювалися, загубилися в хаосі після урагану.
На цей момент упізнано 124 тіла, у тому числі 28 дітей.
Вівторок став останнім із серії смертоносних штормів, що обрушилися на Бразилію, які, на думку експертів, посилюються зміною клімату.
За останні три місяці більше 200 людей загинули внаслідок сильних злив, переважно в південно-східному штаті Сан-Паулу та північно-східному штаті Баія, а також у Петрополісі.
Останній шторм перетворив вулиці Петрополіса на бурхливі річки, які змили дерева, автомобілі та автобуси, а також викликали смертельні зсуви у бідних кварталах на схилах пагорбів, що оточують місто з населенням 300 000 людей.
Петрополіс знаходиться приблизно за 60 км на північ від Ріо-де-Жанейро.
На цей момент місто відновило понад 300 автомобілів, змитих повінню, які були «розкидані містом, перекриваючи вулиці та тротуари або були змиті у річки», повідомили в мерії.
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