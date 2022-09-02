Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Харкові зросла до 12

19:37 18 серпня Київ, Україна

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по триповерховій житловій будівлі у Харкові ввечері 17 серпня загинули 12 людей.



Такі дані станом на 15 годину 18 серпня повідомила пресслужба Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ГУ ДСНС) у Харківській області.



З-під завалів дістали чотирьох людей: усі вони отримали травми різного ступеня тяжкості. Загалом травми отримали 20 осіб.

“Усі загиблі є цивільними, багато хто з них літні та з інвалідністю. Жодного військового об'єкту поряд із зруйнованим будинком немає”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 17 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова, де проживало понад 30 осіб, у тому числі пенсіонери та діти. Внаслідок цього будівля була повністю зруйнована, спалахнула пожежа.



18 серпня вранці росіяни знову вдарили ракетами по місту, двоє людей загинули, 18 отримали поранення. Одна з ракет влучила у чотириповерхову будівлю гуртожитку. В результаті загинув 11-річний хлопчик.



Мер Харкова Ігор Терехов 19 серпня оголосив жалобу за жертвами чергового теракту рф.