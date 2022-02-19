Кількість загиблих внаслідок зсувів у Бразилії зросла до 94 осіб

09:00 17 лютий Київ, Україна

Рятувальники та міська влада в бразильському гірському місті Петрополіс кажуть, що кількість загиблих внаслідок зсувів, спричинених зливами, зросла до 94 людей.



Мер Петрополіса Рубенс Бомтемпо заявив журналістам, що кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальники та волонтери продовжують шукати людей серед уламків. Влада каже, що вдалося врятувати 24 людини.



Місто, розташоване за 68 км на північ від Ріо-де-Жанейро, у вівторок постраждало від злив, що перетворили вулиці на річки. Місцеве метеорологічне агентство MetSul повідомило, що в деяких частинах Петрополіса менш ніж за шість годин випало майже 26 сантиметрів опадів - більше, ніж очікувалося за весь лютий.

Потік зруйнував будинки в районах на схилах пагорбів та змив автомобілі. Чиновники кажуть, що 80 будинків було зруйновано.

Розілен Вірджіліо, мешканка Петрополіса, плакала, розповідаючи про свій досвід.

«Там була жінка, яка кричала: «Допоможіть! Витягніть мене звідси!» Але ми нічого не могли вдіяти. Вода ринула, бруд ринув», - сказала вона Associated Press. «З нашим містом, на жаль, покінчено».

За словами офіційних осіб, близько 400 переміщених осіб було розміщено у притулках, переважно у школах. Благодійні організації закликали пожертвувати матраци, ковдри, харчові продукти, воду, одяг та маски для постраждалих.



Раніше в середу пожежна служба Ріо-де-Жанейро повідомила, що понад 180 пожежників, солдатів та інших рятувальників прибули на місце події, прочісуючи бруд у пошуках тих, хто вижив. На відео, опублікованому в соціальних мережах, помітні значні пошкодження.



У своєму акаунті в Твіттері президент Жаїр Болсонару повідомив, що він розмовляв з міністром регіонального розвитку Рожеріо Маріньо та міністром економіки Пауло Гедесом, щоб надати допомогу місту.



З грудня зливи викликали смертоносні повені та зсуви на північному сході Бразилії та в штаті Сан-Паулу, що загрожує затримкою збору врожаю в регіоні Середнього Заходу і ненадовго змушує призупинити видобуток корисних копалин у штаті Мінас-Жерайс.