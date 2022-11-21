Кількість шахрайств збільшилася на третину - поліція

09:35 21 листопада Київ, Україна

Кількість шахрайств з початку року збільшилась практично на 30% порівняно з минулим. Шахраї почали адаптувати свої схеми під ситуацію у країні.

Про це повідомила представниця Нацполіції України Мар'яна Рева.



Це ситуації, пов'язані і з військовим станом, і з пошуком рідних, пояснила Рева. Загалом, цих схем багато. Одна з найпоширеніших – це оренда житла.

“Схема шахрайства з житлом була однією з найпоширеніших на початку війни, коли багато хто з прифронтових населених пунктів кинувся до західної частини держави у пошуках житла. Шукали через сайти оголошень квартири і було багато випадків, коли людей обманювали. Ми всі ці моменти висвітлювали", – сказала Рева.

За її словами, насамперед люди повинні самі себе убезпечити. Розуміти, що шахраї, зокрема, ще й психологи.

"Якщо ми говоримо про телефонних шахраїв, то під час розмови вони відчувають, чи готові ви чи ні потрапити на гачок", - пояснила речниця Нацполіції.

За її словами, майже вдвічі збільшилася кількість онлайн-шахрайств. Це, зокрема, переказ коштів через фішингові сайти, крадіжка даних, надання своїх контактів, реквізитів банківських рахунків, паролів та інше.



Згодом поліціянти почали отримувати повідомлення про шахрайства з пошуком рідних.

"Люди чомусь не звертаються до правоохоронних органів, не повідомляють, що їхні рідні не виходять на зв'язок, а виставляють інформацію у соцмережах. У своєму горі люди не розуміють, що не можуть мислити холоднокровно, тверезо, починають писати в соцмережах пости, надаючи всю інформацію: ПІБ, номери телефонів, адреси, всі можливі контакти”, - сказала Рева.

Шахраї починають дзвонити по телефону та пропонувати за винагороду надати інформацію про зниклих. Або навіть запропонувати з ним поговорити, ніби він у них у полоні, прикидаються різними особами. І люди перераховують гроші. А потім розуміють, що потрапили на гачок шахраїв. У такому разі обов'язково потрібно звертатися насамперед до поліції.

“І коли ви стали жертвою, і коли ви шукаєте своїх рідних. У вас візьмуть біологічні зразки, якщо ви родич прямої лінії, щоб мати можливість ідентифікувати особу, що розшукується. Це величезний складний процес. По телефону вам ніхто не зможе розповісти та показати, де хтось знаходиться”, — пояснила представниця Нацполіції.

За її словами, є універсальне правило: завжди перевіряти інформацію та дати собі час на заспокоїтися.

“Цю першу емоцію, яку люди спіймали під час спілкування з шахраями, придушити, заспокоїтися, зателефонувати наскільки можна тому, хто нібито потрапив у біду. Дати собі відстрочку за часом, щоб перевірити реквізити чи благодійні збори коштів, знайти відгуки про цих осіб", - зауважила Рева.

Треба самим критично ставитись до будь-якої інформації, пояснила вона. За її словами, дуже ефективно працює кіберполіція.