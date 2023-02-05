Число громадянських жертв російської армії в Донецькій області - ОВА

10:39 05 лютого Київ, Україна

Минулої доби жертвами російських обстрілів на Донеччині стали четверо людей, ще 11 постраждали. Про це 5 лютого повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 4 лютого стало відомо про чотирьох мешканців Донеччини, вбитих росіянами: трьох у Бахмуті та одного в Ямполі. Ще 11 людей в області отримали поранення", - уточнив він.

Всього з початку військового вторгнення Росії в Донецькій області загинули 1350 цивільних і 2994 отримали поранення. Ці цифри не враховують Маріуполь та Волноваху, де нині неможливо встановити точну кількість жертв.

Нагадаємо, за добу 3 лютого війська Росії 47 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула і троє отримали поранення.