Чиновників "Укргазвидобування" викрили у здирстві

12:03 18 січень Київ, Україна

Служба безпеки України викрила посадовців підприємства з державними корпоративними правами АТ «Укргазвидобування».





За даними слідства, схему організували працівники сектору закупівлі матеріалів «Укргазвидобування».



Встановлено, що комерційна фірма мала підписану з держпідприємством угоду на постачання товарів та послуг на загальну суму понад 38 млн грн. Проте посадовці штучно затягували терміни щодо надання постачальникам специфікацій необхідних товарів. Як повідомив пресцентр СБУ , чиновники вимагали 400 тис. грн хабаря за нестворення перешкод під час виконання тендерних угод із приватною компанією.За даними слідства, схему організували працівники сектору закупівлі матеріалів «Укргазвидобування».Встановлено, що комерційна фірма мала підписану з держпідприємством угоду на постачання товарів та послуг на загальну суму понад 38 млн грн. Проте посадовці штучно затягували терміни щодо надання постачальникам специфікацій необхідних товарів.

«Коли стало зрозуміло, що виконати зобов'язання вчасно не вдається, зловмисники пропонували сплатити їм хабар за «миттєве» підписання додаткової угоди та перенесення термінів виконання основного договору», – заявили у пресслужбі.

Одного зі зловмисників співробітники СБУ затримали на місці злочину під час отримання неправомірної вигоди на загальну суму – 400 тис. грн.



Чиновнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.



«Продовжуються слідчі дії щодо встановлення всіх осіб, причетних до функціонування корупційної схеми», – резюмували у СБУ.