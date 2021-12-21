Чиновники "Укргазвидобування" звинувачуються в розкраданні понад 100 тонн дизельного палива

До незаконної діяльності, пов'язаної з махінаціями у використанні паливно-мастильних матеріалів, залучені 26 колишніх і теперішніх співробітників АТ "Укргазвидобування".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Встановлено, що протягом двох років організатори привласнювали дизельне паливо, яке виділялося для технологічного транспорту і спеціальної техніки. Для офіційної звітності зловмисники формували свідомо неправдиві офіційні документи.
Задокументовано, що учасники групи привласнили майже 100 тонн дизельного палива, ринковою вартістю приблизно 3 млн грн. Прямі збитки АТ "Укргазвидобування" становлять - понад 830 тис. грн. Продукцію зловмисники реалізовували за готівку.
В рамках досудового розслідування 26 особам, в тому числі чинним і колишнім працівникам структурного підрозділу АТ "Укргазвидобування", повідомили про підозру в скоєнні особливо тяжких кримінальних злочинів. Частина підозрюваних визнала свою провину і добровільно відшкодувала збитки АТ "Укргазвидобування".
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