Чиновники намагалися продати 15 тисяч пачок сигарет, призначених для армії - ДБР

12:59 22 червня Київ, Україна

Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо двох чиновників, які вирішили продати 15 тисяч пачок цигарок, які призначались українській армії.



Згідно з інформацією, опублікованою ДБР, начальник продовольчої служби підробляв дані про видачу цигарок військовослужбовцям, які нібито надходили до військової частини протягом 2022 року.

Його спільник знайшов покупця, якому було продано 15 тисяч пачок цигарок за зниженою ціною. Під час передачі товару фігурантів затримали співробітники ДБР.



Цигарки було вилучено правоохоронними органами, а суд ухвалив рішення про накладення арешту на підозрюваних. Після проведення необхідних слідчих дій сигарети буде повернуто військовим.



Начальник продовольчої служби звинувачується в розкраданні військового майна, скоєному за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало істотних збитків (частина 4 статті 410 Кримінального кодексу України). Його спільника звинувачують у підбурюванні та пособництві у розкраданні військового майна (частини 4, 5 статті 27, частина 4 статті 410 Кримінального кодексу України).