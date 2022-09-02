Чиновники з Міноборони наживалися на військових контрактах

11:58 30 серпня Київ, Україна

Поліціянти затримали представників Міністерства оборони України, які займалися укладанням договорів із іноземними постачальниками. Для отримання прибутку зрадники зареєстрували офшорку, якою проводили контракти.





За даними слідства, до організації схеми причетні двоє громадян України - засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них – чинний адвокат.

"Вказані громадяни були представниками Міністерства оборони. На виконання доручення Міноборони вони знайшли за кордоном постачальника товарів військового призначення для потреб Збройних сил України та організували укладання договору між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад 16 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту для їхнього термінового постачання на потреби ЗСУ.



В результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів США. Насправді ніяких поставок продукції військового призначення не було, а отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою.

Крім того, поліціянти провели санкціоновані обшуки та вилучили 17 млн грн, 400 000 дол. США, 100 000 євро, "чорнові" записи, документацію.



Наразі злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І вони точно отримають своє! Війна – це не привід заплющувати очі на корупцію.