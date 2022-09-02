Чиновники з Міноборони наживалися на військових контрактах

Поліціянти затримали представників Міністерства оборони України, які займалися укладанням договорів із іноземними постачальниками. Для отримання прибутку зрадники зареєстрували офшорку, якою проводили контракти.
За даними слідства, до організації схеми причетні двоє громадян України - засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн. Один із них – чинний адвокат.
Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту для їхнього термінового постачання на потреби ЗСУ.
В результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів США. Насправді ніяких поставок продукції військового призначення не було, а отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою.
В результаті офшорна компанія отримала 580 000 доларів США. Насправді ніяких поставок продукції військового призначення не було, а отримані шахрайським шляхом кошти зловмисники розподілили між собою.
Крім того, поліціянти провели санкціоновані обшуки та вилучили 17 млн грн, 400 000 дол. США, 100 000 євро, "чорнові" записи, документацію.
Наразі злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І вони точно отримають своє! Війна – це не привід заплющувати очі на корупцію.
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