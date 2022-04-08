Чиновники Харківської міськради підозрюються у відмиванні грошових коштів при закупівлі харчових продуктів для дитячих садків

13:52 12 липня Київ, Україна

Міськрада Харкова піддалася обшукам. Кілька високопоставлених чиновників підозрюються в розробці та участі в злочинній схемі по відмиванню грошових коштів на організації поставки харчових продуктів в дитячі садки міста і області.

Про це 12 липня повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.



За даними слідства, директор комунальної організації, яка спеціалізується на поставках харчових продуктів в дошкільні навчальні заклади, створив злочинну схему, до якої залучив посадових осіб Харківської міської ради та приватних підприємств. Діючи в злочинній змові, зазначені особи поставляли товари харчування для дітей за завищеними цінами.



"Директор комунальної організації сприяв тому, щоб переможцями аукціонів ставали саме необхідні підприємства, а потім з ними укладалися договори на поставку продуктів", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці встановили, що протягом 2018-2020 років в дошкільні установи, розташовані в різних районах Харкова, за завищеними цінами поставлялися молоко, сир і масло. Сума незаконно привласнених зловмисниками бюджетних коштів становить понад 5 млн грн.



9 липня правоохоронці провели більше ніж 30 обшуків в приміщеннях управлінь Харківської міської ради, комунальної організації і підприємств, а також за місцем проживання фігурантів провадження. Вилучено бухгалтерські документи та інші докази протиправної діяльності.



Відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення бюджетних коштів (ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання - вісім років позбавлення волі.