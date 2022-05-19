Чиновник Харківської ОДА вирушив до в'язниці

14:03 19 травня Київ, Україна

Харківський посадовець сів на 7 років.

Вищим антикорупційним судом 19 травня оголошено обвинувальний вирок колишньому начальнику Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА, якого у серпні 2020 року було викрито на підбурюванні до надання хабара у сумі 1,320 млн гривень.



Зазначається, що чиновник, який у минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК, вирішив переконати представника особи, яка потребувала приєднання електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою подальшої передачі керівництву АТ Харківобленерго.

"Вартість послуг з підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожний із 600 кВт потужностей. Його було затримано відразу після отримання 1,320 млн гривень обумовлених коштів", - йдеться у повідомленні.

За вироком суду колишньому голові департаменту Харківської ОДА призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що йому належить, з позбавленням шостого рангу держслужбовця та з позбавленням на три роки права обіймати посади в органах державної влади.