Чиновник Харківського ОДА спійманий на хабарі в 1,3 млн грн

16:29 04 серпень Київ, Україна

Директор одного з департаментів Харківської ОДА обіймав посаду 10 днів і в підсумку попався на хабарі в розмірі 1,32 мільйона гривень.

За гроші чиновник обіцяв підприємцю підключити електроустановки його компанії до електромережі.



Підозрюваний - директор департаменту капітального будівництва ОДА Андрій Винниченко, який до цього керував управлінням паливно-енергетичного комплексу.



Про це повідомили в прес-службі Підозрюваний - директор департаменту капітального будівництва ОДА Андрій Винниченко, який до цього керував управлінням паливно-енергетичного комплексу.Про це повідомили в прес-службі НАБУ

"Вартість своєї" допомоги "чиновник визначив в 2200 грн за підключення кожного кіловата потужності", - повідомили в НАБУ.

Глава ХОДА Олексій Кучер також прокоментував ситуацію: "Наша позиція безкомпромісна: правопорушник повинен понести покарання, якщо його вина буде доведена судом. Харківська ОДА і я, як її голова, декларуємо нульову толерантність до корупції, і я заявляю, що ми будемо всіляко сприяти силовикам. Обласна державна адміністрація ніколи не буде на боці правопорушників ".

Відзначимо, в бюро не називають прізвище затриманого, проте ЗМІ уточнили, що мова йде про директора департаменту капітального будівництва Андрія Винниченко, якого призначили на посаду 10 днів тому.