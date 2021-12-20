Чиновник Харківського ОДА спійманий на хабарі в 1,3 млн грн

Директор одного з департаментів Харківської ОДА обіймав посаду 10 днів і в підсумку попався на хабарі в розмірі 1,32 мільйона гривень.
За гроші чиновник обіцяв підприємцю підключити електроустановки його компанії до електромережі.
Підозрюваний - директор департаменту капітального будівництва ОДА Андрій Винниченко, який до цього керував управлінням паливно-енергетичного комплексу.
Про це повідомили в прес-службі НАБУ.
Глава ХОДА Олексій Кучер також прокоментував ситуацію: "Наша позиція безкомпромісна: правопорушник повинен понести покарання, якщо його вина буде доведена судом. Харківська ОДА і я, як її голова, декларуємо нульову толерантність до корупції, і я заявляю, що ми будемо всіляко сприяти силовикам. Обласна державна адміністрація ніколи не буде на боці правопорушників ".
Відзначимо, в бюро не називають прізвище затриманого, проте ЗМІ уточнили, що мова йде про директора департаменту капітального будівництва Андрія Винниченко, якого призначили на посаду 10 днів тому.
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