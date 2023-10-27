Чиновник Антимонопольного комітету погорів на хабарі

15:20 23 жовтня Київ, Україна





Про це пише СБУ на своєму сайті.



Кіберфахівці спільно з Нацполіцією затримали фігуранта у Києві. Співробітник АМКУ відділу досліджень та розслідувань розробив схему отримання грошей від підприємців.



Він вимагав хабарі з представників комерційних структур. Обіцяв не оголошувати про порушення антимонопольного законодавства та не застосовувати санкції щодо підприємців.



Зокрема, держслужбовець вимагав гроші з компанії, яка займається гуртовою торгівлею хімічними засобами та технікою для очищення. За 8 тисяч доларів працівник АМКУ обіцяв керівнику підприємства не штрафувати за порушення. Служба безпеки України викрила корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету (АМКУ) . Держслужбовець там вимагав хабарі, щоб "заплющити очі" на порушення підприємців.Про це пише СБУ на своєму сайті.Кіберфахівці спільно з Нацполіцією затримали фігуранта у Києві. Співробітник АМКУ відділу досліджень та розслідувань розробив схему отримання грошей від підприємців.Він вимагав хабарі з представників комерційних структур. Обіцяв не оголошувати про порушення антимонопольного законодавства та не застосовувати санкції щодо підприємців.Зокрема, держслужбовець вимагав гроші з компанії, яка займається гуртовою торгівлею хімічними засобами та технікою для очищення. За 8 тисяч доларів працівник АМКУ обіцяв керівнику підприємства не штрафувати за порушення.

Співробітники СБУ зафіксували, як чиновник отримав першу частину хабаря, та затримали його "на гарячому" під час передачі другої частини.



Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем). Наразі він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна.