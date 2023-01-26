Чиновниця Києва привласнила собі понад мільйон при закупівлі генераторів

Управління освіти Голосіївської райадміністрації Києва підозрюється у присвоєнні 1,3 млн гривень з бюджету при закупівлі електрогенераторів для навчальних закладів.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram.
За даними відомства, прокуратура вже повідомила про відповідну підозру начальниці управління. Статті 191 і 366 Кримінального кодексу - присвоєння бюджетних коштів та службове підроблення.
Слідство з'ясувало, що управління освіти на тендері уклало з підприємством договори на закупівлю генераторів, щоб забезпечити електроенергією укриття 17 навчальних закладів Голосіївського району з очікуваною вартістю понад 3,7 млн гривень.
При цьому чиновники забезпечили перемогу в тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вищі за ринкові, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 1,3 млн гривень.
Слідство продовжується, перевіряється причетність до скоєння злочину інших осіб.
Згідно з даними на сайті Голосіївської РДА, управлінням освіти у районі керує Галина Полторак.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram.
За даними відомства, прокуратура вже повідомила про відповідну підозру начальниці управління. Статті 191 і 366 Кримінального кодексу - присвоєння бюджетних коштів та службове підроблення.
Слідство з'ясувало, що управління освіти на тендері уклало з підприємством договори на закупівлю генераторів, щоб забезпечити електроенергією укриття 17 навчальних закладів Голосіївського району з очікуваною вартістю понад 3,7 млн гривень.
При цьому чиновники забезпечили перемогу в тендері підприємцю, який запропонував ціни значно вищі за ринкові, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на суму понад 1,3 млн гривень.
Слідство продовжується, перевіряється причетність до скоєння злочину інших осіб.
Згідно з даними на сайті Голосіївської РДА, управлінням освіти у районі керує Галина Полторак.
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