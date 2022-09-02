Чотирьох жителів Мелітополя вивезли під москву, щоб засудити до довічного

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону новин.

"Вночі прийшли новини, що 4 мешканців Мелітополя сьогодні рашисти відправили до Лефортового СІЗО у москві, щоб засудити до довічного за псевдодиверсійну діяльність на території росії. Але ж ми чітко розуміємо, що вони діяли на території нашого українського Мелітополя і точно не робили диверсій. Ці люди обмовили себе під тиском та залякуванням – це вже традиційні методи ворога на окупованій території,” – Федоров.