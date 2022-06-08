Чотирьох жителів Донбасу засудили до 15 років за держзраду

11:22 08 червня Київ, Україна

Івано-Франківський міський суд визнав винними чотирьох громадян України у державній зраді та виправданні збройної агресії росії. Кожного з чоловіків засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.



"Прокурори в суді довели, що засуджені – троє стрільців та кулеметник 115 полку 3 батальйону 2 роти 2 взводу армії так званої "ДНР", будучи громадянами України, перейшли на бік ворога в умовах воєнного стану. Вони брали участь у підготовці до проведення бойових дій проти України, також засуджені визнавали правомірною збройну агресію росії проти України, розпочату в 2014 році, та тимчасову окупацію частини території нашої держави”, – йдеться у повідомленні.



Відомо, що у березні 2022 року всі четверо чоловіків прибули на територію Харківської області для подальшої окупації території України збройними силами росії.



Там із бойовою зброєю та документами громадян так званої ДНР їх затримали військовослужбовці Збройних сил України.