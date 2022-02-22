Чотири авто потрапили в ДТП в Києві - ДСНС ліквідувала наслідки аварії

10:26 26 травень Київ, Україна

В Оболонському районі столиці сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів , в результаті зіткнення стався витік пального на проїжджу частину.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зранку в середу, 26 травня.

"25 травня о 23:25 вечора в оперативно-координаційний центр надійшло повідомлення про ДТП на перетині Оболонського проспекту та проспекту Степана Бандери за участю чотирьох автомобілів: Volkswagen Passat, Toyota Venza, Renault Megane і Skoda Fabia", - йдеться в повідомленні.

На місці рятувальники з'ясували, що в результаті ДТП стався витік пального на проїжджу частину. Водія Skoda з політравмою госпіталізували працівники швидкої медичної допомоги.



Бійці ДСНС змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини, а також відключили акумуляторні батареї та газові установки.



Причини і обставини ДТП встановлює поліція.