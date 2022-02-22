Чотири авто потрапили в ДТП в Києві - ДСНС ліквідувала наслідки аварії

В Оболонському районі столиці сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів, в результаті зіткнення стався витік пального на проїжджу частину.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) зранку в середу, 26 травня.
На місці рятувальники з'ясували, що в результаті ДТП стався витік пального на проїжджу частину. Водія Skoda з політравмою госпіталізували працівники швидкої медичної допомоги.
Бійці ДСНС змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини, а також відключили акумуляторні батареї та газові установки.
Причини і обставини ДТП встановлює поліція.
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