Четверо загиблих в ДТП на трасі Запоріжжя-Бердянськ

Смертельна аварія сталася сьогодні в Запорізькій області. На новій після ремонту трасі на Бердянськ легковий автомобіль BМW на високій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де не встиг уникнути зіткнення з важким вантажним автомобілем MАN. За повідомленням прес-служби поліції області, всі пасажири легкового авто померли на місці.

"1 серпня в ГСЧС надійшла інформація, що біля с.Широкое Василівського району на автодорозі Василівка-Бердянськ водій легкового автомобіля допустив зіткнення з вантажним автомобілем, в результаті чого загинуло четверо людей. Для деблокаціі тіл загиблих від ГСЧС було залучено п'ять чоловік і одна одиниця техніки ", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що всі загиблі перебували в легковику.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля BМW (його дані встановлюються), рухаючись з боку міста Василівка в сторону Бердянська, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем MАN. В результаті аварії водій іномарки та три його пасажири: жінки 1997 і 2001 років народження та чоловік 1995 року народження загинули на місці. Водій вантажівки госпіталізований в лікарню з тілесними ушкодженнями ", - йдеться в повідомленні поліції.

На місце події виїхало керівництво обласного управління поліції, слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод та експертно-криміналістична лабораторія.

У місця скоєння ДТП організований об'їзд транспорту через сусідні населені пункти.

Нагадаємо, в Криму вранці 31 липня мікроавтобус Mercedes Sprinter врізався в їхав попереду вантажівка на трасі Таврида. Дев'ятеро людей загинуло, дев'ять постраждало.