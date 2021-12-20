Четверо загиблих в ДТП на трасі Запоріжжя-Бердянськ

Смертельна аварія сталася сьогодні в Запорізькій області. На новій після ремонту трасі на Бердянськ легковий автомобіль BМW на високій швидкості виїхав на зустрічну смугу, де не встиг уникнути зіткнення з важким вантажним автомобілем MАN. За повідомленням прес-служби поліції області, всі пасажири легкового авто померли на місці.
"1 серпня в ГСЧС надійшла інформація, що біля с.Широкое Василівського району на автодорозі Василівка-Бердянськ водій легкового автомобіля допустив зіткнення з вантажним автомобілем, в результаті чого загинуло четверо людей. Для деблокаціі тіл загиблих від ГСЧС було залучено п'ять чоловік і одна одиниця техніки ", - йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що всі загиблі перебували в легковику.
На місце події виїхало керівництво обласного управління поліції, слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод та експертно-криміналістична лабораторія.
У місця скоєння ДТП організований об'їзд транспорту через сусідні населені пункти.
Нагадаємо, в Криму вранці 31 липня мікроавтобус Mercedes Sprinter врізався в їхав попереду вантажівка на трасі Таврида. Дев'ятеро людей загинуло, дев'ять постраждало.
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