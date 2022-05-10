Четверо чоловіків викрали київського юриста разом з власним авто

12:48 09 грудня Київ, Україна

У Києві затримано чотирьох зловмисників, які підозрюються у викраденні людини, здирстві грошових коштів і незаконному викраденні автомобіля.



Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.



Вчора близько 13:00 на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці невідомі силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Таке повідомлення в чергову частину поліції Києва надійшло від свідка події.



Для розшуку автомобіля, зазначеного очевидцем, в столиці ввели спеціальний оперативний план.









Незабаром поліціянти виявили розшукувану іномарку в Дніпровському районі на вулиці Сиваській. В салоні машини було три людини, ще двоє - неподалік. Серед них був і викрадений чоловік. Чотирьох фігурантів затримали і доставили в управління поліції для проведення слідчих дій.



Зараз відомо, що потерпілий працює в юридичній компанії, яка надавала юридичну підтримку керівнику відомої будівельної фірми. Зловмисники під виглядом зустрічі виманили чоловіка в умовлене місце. Коли він прибув на власному автомобілі в супермаркет на вулиці Княжий Затон, потерпілого силоміць заштовхали в його ж автомобіль і зникли. По дорозі викрадачі вимагали у нього повернення вигаданого боргу, а потім змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на 800 тис. доларів США. Згодом у потерпілого відібрали два мобільних телефони, гроші та технічний паспорт на автомобіль.







За цими фактами здійснюється досудове розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу України - розбій (ст. 187), вимагання (ст. 189), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146) і незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289).



У кримінальному провадженні проводиться комплекс оперативно-розшукових і слідчих дій по встановленню інших учасників злочинної групи.