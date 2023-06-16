Чорновола облили зеленкою та закинули у сміттєвий бак

Відомого українського політика Тараса Чорновола під крики "ганьба" облили зеленкою та невідомою рідиною з пляшки, після чого закинули у сміттєвий бак.
Причиною нападу на екснардепа нібито стало те, що він назвав наречену загиблого Героя України Да Вінчі «підолігархічною ш*арою».
Сам Чорновіл звинуватив у нападі Офіс Президента. Він вважає "акцію" замовною та хуліганська витівка - це помста за критику влади. Після нападу Чорновіл викликав поліцію, яку чекає на місці нападу. Нападники чекати на правоохоронців не стали.
Нагадаємо, нещодавно Чорновіл звинуватив ведучу Яніну Соколову в роботі на "зелену владу" через інтерв'ю з Аліною Михайловою, дівчиною загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла, відомого за позивним "Да Вінчі". Саму Михайлову Чорновіл назвав "підолігархічною ш*арою".
Після цього політолога почали критикувати у соцмережах за те, що він образив удову загиблого Героя України. Відповіла йому і сама Михайлова, яка звинуватила Чорновола у роботі на Януковича та Порошенка та назвала його "ганьбою свого батька" - спростувавши також і співпрацю з Банковою.
Після цього екснардеп випустив пост, де заявив, що образа не стосувалася Михайлової.
Після цього екснардеп випустив пост, де заявив, що образа не стосувалася Михайлової.
Проте прихильників Михайлової таке пояснення не задовольнило, і вони атакували Чорновола сьогодні вранці.
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