Чорновола облили зеленкою та закинули у сміттєвий бак

11:52 13 червня Київ, Україна

Відомого українського політика Тараса Чорновола під крики "ганьба" облили зеленкою та невідомою рідиною з пляшки, після чого закинули у сміттєвий бак.

Причиною нападу на екснардепа нібито стало те, що він назвав наречену загиблого Героя України Да Вінчі «підолігархічною ш*арою».

Сам Чорновіл звинуватив у нападі Офіс Президента. Він вважає "акцію" замовною та хуліганська витівка - це помста за критику влади. Після нападу Чорновіл викликав поліцію, яку чекає на місці нападу. Нападники чекати на правоохоронців не стали.

Нагадаємо, нещодавно Чорновіл звинуватив ведучу Яніну Соколову в роботі на "зелену владу" через інтерв'ю з Аліною Михайловою, дівчиною загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла, відомого за позивним "Да Вінчі". Саму Михайлову Чорновіл назвав "підолігархічною ш*арою".

Після цього політолога почали критикувати у соцмережах за те, що він образив удову загиблого Героя України. Відповіла йому і сама Михайлова, яка звинуватила Чорновола у роботі на Януковича та Порошенка та назвала його "ганьбою свого батька" - спростувавши також і співпрацю з Банковою.



Після цього екснардеп випустив пост, де заявив, що образа не стосувалася Михайлової.

"Саме Михайлову я тут не ображаю. Мені це і не цікаво - я пишу про тенденції. Образливе слово стосується наступної теми про свободу слова. І мова там про завсідників владного телемарафону", - пояснював він.

Проте прихильників Михайлової таке пояснення не задовольнило, і вони атакували Чорновола сьогодні вранці.