Чернігівського тероборонівця підозрюють у розголошенні даних про ЗСУ

16:04 08 листопада Київ, Україна

У Чернігові військовослужбовця Сил територіальної оборони підозрюють у розголошенні інформації про місце дислокації підрозділів Збройних сил України. Про це 8 листопада повідомила пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.



За даними слідства, 63-річний житель міста мав намір організувати та сприяти незаконному переправленню громадян через державний кордон. На початку серпня він повідомив сторонній особі, яка планувала перетнути кордон, місце дислокації підрозділів ЗСУ.

"Чоловік наголошував, що для безперешкодного перетину українсько-білоруського кордону необхідно надати співробітникам спеціальних служб республіки білорусь інформацію про розташування української армії", - зазначили у прокуратурі.

Військовослужбовцю ТРО повідомили про підозру за фактом несанкціонованого розповсюдження інформації про розташування ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, скоєних в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК).