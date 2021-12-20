Чернігівська область: 14-річного хлопця збив потяг

14-річного жителя села Ніжинське на Чернігівщині збив потяг "Київ-Суми", від отриманих травм підліток помер.
Про це повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.
Трагедія сталася в неділю 28 березня на перегоні "Носівка-Ніжин". В результаті події дитина отримала важкі травми, від яких померла в реанімації однієї з місцевих лікарень.
Трагедія сталася в неділю 28 березня на перегоні "Носівка-Ніжин". В результаті події дитина отримала важкі травми, від яких померла в реанімації однієї з місцевих лікарень.
За фактом трагедії проводиться розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини), повідомили в пресслужбі.
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