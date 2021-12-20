Чернігівська область: 14-річного хлопця збив потяг

18:26 29 березень Київ, Україна

14-річного жителя села Ніжинське на Чернігівщині збив потяг "Київ-Суми", від отриманих травм підліток помер.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.



Трагедія сталася в неділю 28 березня на перегоні "Носівка-Ніжин". В результаті події дитина отримала важкі травми, від яких померла в реанімації однієї з місцевих лікарень.

"Попередньо встановлено, що підліток рухався уздовж шляху і потрапив під поїзд", - повідомили в прокуратурі.

За фактом трагедії проводиться розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини), повідомили в пресслужбі.