Чернігівщина: водій пасажирського мікроавтобуса помер за кермом

Поліціянти розслідують кримінальне провадження за фактом раптової смерті водія маршрутного автобуса Остер-Чернігів.

Водій маршрутного автобуса помер за кермом мікроавтобуса під час руху транспортного засобу. У салоні маршрутки в цей час перебували пасажири, повідомляє пресслужба поліції регіону.

"21 березня близько 17 години в поліцію надійшло повідомлення про те, що 47-річний чоловік помер за кермом мікроавтобуса... В салоні в цей час перебували пасажири, а сам автобус з'їхав з дороги і врізався в шиферний паркан. Пасажири не постраждали", - йдеться в повідомленні.