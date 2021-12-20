Чернігівщина: водій пасажирського мікроавтобуса помер за кермом

Поліціянти розслідують кримінальне провадження за фактом раптової смерті водія маршрутного автобуса Остер-Чернігів.
Водій маршрутного автобуса помер за кермом мікроавтобуса під час руху транспортного засобу. У салоні маршрутки в цей час перебували пасажири, повідомляє пресслужба поліції регіону.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з позначкою "природна смерть"). В рамках виробництва поліція з'ясовує обставини смерті водія громадського транспорту та проводить всебічну перевірку, в тому числі - медичних документів.
Триває досудове розслідування.
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