Чернігівщина: водій пасажирського мікроавтобуса помер за кермом

17:31 22 березень Київ, Україна

Поліціянти розслідують кримінальне провадження за фактом раптової смерті водія маршрутного автобуса Остер-Чернігів.
 
Водій маршрутного автобуса помер за кермом мікроавтобуса під час руху транспортного засобу. У салоні маршрутки в цей час перебували пасажири, повідомляє пресслужба поліції регіону.
"21 березня близько 17 години в поліцію надійшло повідомлення про те, що 47-річний чоловік помер за кермом мікроавтобуса... В салоні в цей час перебували пасажири, а сам автобус з'їхав з дороги і врізався в шиферний паркан. Пасажири не постраждали", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (з позначкою "природна смерть"). В рамках виробництва поліція з'ясовує обставини смерті водія громадського транспорту та проводить всебічну перевірку, в тому числі - медичних документів.

Триває досудове розслідування.