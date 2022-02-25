Чернігів: розбійний напад на автобус "Автолюкс"

14:12 02 жовтень Київ, Україна

На пасажирський автобус "Автолюкс", що курсує сполученням Київ - Чернігів, скоєно розбійний напад.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.



За словами водія, в 00:30 автобус слідував по вул. Громадська у Чернігові. Несподівано на дорогу вибігли кілька людей в масках і почали бити по автобусу тупими предметами, пошкодивши лобове скло та повністю вибивши бічні рами.



У відомстві зазначили, що водій автобуса фізично не постраждав, але знаходиться у шоковому стані. У момент нападу він один знаходився в автобусі. До місця події була викликана поліція, оформлені необхідні документи.



"Автолюкс" звертається до мера Чернігова Владислава Антрощенка та депутатів місцевої ради з проханням звернути увагу на складну ситуацію з пасажирськими перевезеннями в місті й області та вимогою забезпечити незалежне розслідування інциденту.



