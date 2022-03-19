Чернігів: під завалами будинку знайшли тіла цілої родини

16:57 17 березня Київ, Україна

Внаслідок російського обстрілу в Чернігові загинула сім'я з п'яти осіб. Серед загиблих троє дітей: 3-річні хлопчик та дівчинка двійнята та 12-річна дівчинка. Їхні тіла знайшли під завалами гуртожитку, у який влучив російський снаряд.



Про це повідомили у ДСНС.

Крім цього, у центрі Чернігова 17 березня внаслідок ворожих обстрілів загинули цивільні. Їхню кількість не уточнюють, однак у поліції зазначили, що серед загиблих громадянин США. Росіяни завдали удару з важкої артилерії по беззбройних людях.



В цей час на місці працюють слідчі, що фіксують обставини події та з'ясовують деталі.



Постраждалим допомагають дістатися медичних закладів.