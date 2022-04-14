Черкаси: в підвалі багатоповерхівки знайдено розчленований труп

07:49 18 листопада Київ, Україна

Мешканці будинку по вулиці Надпильній в Черкасах натрапили на жахливу знахідку - розчленований труп чоловіка. Правоохоронні органи встановлюють обставини вбивства.



Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Черкаській області.

"На страшну знахідку в підвальному приміщенні 16 листопада натрапили родичі загиблого. До цього, 14 листопада, вони заявляли про його зникнення. Чоловікові 70 років, рідні кажуть, що він зловживав спиртним і більше часу проводив поза домом", - йдеться в повідомленні.

Вчора на місці працювали слідчі, криміналісти, поліціянти, які забезпечували охорону місця події, і судово-медичні експерти. Оперативники шукають, хто причетний до навмисного вбивства, а також з'ясовують, який спосіб життя вів пенсіонер, з ким спілкувався і дружив.

Крім того, поліціянти вилучають відео з приватних камер спостереження, щоб мати якусь зачіпку на момент скоєння злочину.