Черкаси: в підвалі багатоповерхівки знайдено розчленований труп

Мешканці будинку по вулиці Надпильній в Черкасах натрапили на жахливу знахідку - розчленований труп чоловіка. Правоохоронні органи встановлюють обставини вбивства.
Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Черкаській області.
Вчора на місці працювали слідчі, криміналісти, поліціянти, які забезпечували охорону місця події, і судово-медичні експерти. Оперативники шукають, хто причетний до навмисного вбивства, а також з'ясовують, який спосіб життя вів пенсіонер, з ким спілкувався і дружив.
Крім того, поліціянти вилучають відео з приватних камер спостереження, щоб мати якусь зачіпку на момент скоєння злочину.
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