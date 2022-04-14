Черкаси: в підвалі багатоповерхівки знайдено розчленований труп

07:49 18 листопада Київ, Україна

Мешканці будинку по вулиці Надпильній в Черкасах натрапили на жахливу знахідку - розчленований труп чоловіка. Правоохоронні органи встановлюють обставини вбивства.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Черкаській області.
"На страшну знахідку в підвальному приміщенні 16 листопада натрапили родичі загиблого. До цього, 14 листопада, вони заявляли про його зникнення. Чоловікові 70 років, рідні кажуть, що він зловживав спиртним і більше часу проводив поза домом", - йдеться в повідомленні.
Вчора на місці працювали слідчі, криміналісти, поліціянти, які забезпечували охорону місця події, і судово-медичні експерти. Оперативники шукають, хто причетний до навмисного вбивства, а також з'ясовують, який спосіб життя вів пенсіонер, з ким спілкувався і дружив.
Крім того, поліціянти вилучають відео з приватних камер спостереження, щоб мати якусь зачіпку на момент скоєння злочину.
"Зараз за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК. Деталі цієї справи повідомимо пізніше, після встановлення всіх обставин події. Ведеться слідство", - відзначили в поліції.