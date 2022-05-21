Черкаси: п'яний водій влаштував ДТП, є жертви

14:12 17 серпня Київ, Україна

Біля черкаського пляжу «Пушкінський» сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса Opel Vivaro. Водій транспортного засобу в стані алкогольного сп'яніння врізався в дерево, загинула одна людина, шестеро травмовано.

Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє пресслужба поліції області.

"37-річний водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням і в'їхав в дерево. В аварії загинула молода дівчина. Її дані з'ясовують слідчі, тому що потерпіла не мала при собі документів", - йдеться в повідомленні поліції.

У важкому стані в лікарні госпіталізували ще одну молоду дівчину.



Також госпіталізували 38-річного чоловіка, двох хлопців 2001 та 2002 років народження, 29-річну жінку та 19-річну дівчину з травмами різного ступеня тяжкості.





У водія виявили 0,7 проміле алкоголю, проти нього відкрили кримінальне провадження.