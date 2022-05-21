Черкаси: п'яний водій влаштував ДТП, є жертви

Біля черкаського пляжу «Пушкінський» сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса Opel Vivaro. Водій транспортного засобу в стані алкогольного сп'яніння врізався в дерево, загинула одна людина, шестеро травмовано.
Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє пресслужба поліції області.
У важкому стані в лікарні госпіталізували ще одну молоду дівчину.
Також госпіталізували 38-річного чоловіка, двох хлопців 2001 та 2002 років народження, 29-річну жінку та 19-річну дівчину з травмами різного ступеня тяжкості.
У водія виявили 0,7 проміле алкоголю, проти нього відкрили кримінальне провадження.
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