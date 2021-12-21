Черкаси: після поранення в шкільному тирі, підліток знаходиться в дуже тяжкому стані

09:13 20 квітень Київ, Україна

Після кульового поранення в шкільному тирі, 14-річний підліток знаходиться в реанімації на штучній вентиляції легенів. Стан хлопчика вкрай важкий.

Про це йдеться в повідомленні Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Facebook.

"Сьогодні (19 квітня. - ред.) о 16:24 диспетчерка екстренки прийняла виклик про кульове поранення голови у 14-річної дитини в тирі Черкаської міської гімназії № 9", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що фельдшерська бригада екстреної медичної допомоги прибула до місця події за 3 хвилини, ще через 4 хвилини до неї на допомогу прибула реанімаційна лікарська бригада.

"По прибуттю медики виявили, що пацієнт знаходиться в критичному стані без свідомості, з порушенням дихання та кровотечею з голови. Після стабілізації стану, підлітка, в супроводі поліції, медики доставили в реанімацію Черкаської обласної дитячої лікарні", - повідомили у відомстві.

Хлопець - учень однієї зі шкіл міста. За попередньою інформацією, в лікувальному закладі у нього настала зупинка дихання і його перевели на штучну вентиляцію легенів. Зараз він знаходиться в украй важкому стані.