Черкаси: після поранення в шкільному тирі, підліток знаходиться в дуже тяжкому стані

Після кульового поранення в шкільному тирі, 14-річний підліток знаходиться в реанімації на штучній вентиляції легенів. Стан хлопчика вкрай важкий.
Про це йдеться в повідомленні Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Facebook.
Відзначається, що фельдшерська бригада екстреної медичної допомоги прибула до місця події за 3 хвилини, ще через 4 хвилини до неї на допомогу прибула реанімаційна лікарська бригада.
Хлопець - учень однієї зі шкіл міста. За попередньою інформацією, в лікувальному закладі у нього настала зупинка дихання і його перевели на штучну вентиляцію легенів. Зараз він знаходиться в украй важкому стані.
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